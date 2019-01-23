Дроны блокировали работу аэропорта в США (видео)

Из-за вторжения двух неизвестных беспилотников аэропорт в Нью-Джерси был вынужден временно прекратить работу.

Аэропорт Ньюарк в штате Нью-Джерси временно приостановил работу из-за сообщений о беспилотниках.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США. Дроны заметили над частным аэропортом Тетерборо, который находится недалеко от аэропорта Ньюарк. Представитель управления заявил, что беспилотники пролетели на высоте 3500 футов (около 1 км) над аэропортом. Информацию о них передали в правоохранительные органы.

Работа аэропорта вскоре после инцидента восстановилась. В сообщении аэропорта в Twitter говорится, что сотрудники совместно с управлением гражданской авиации и другими ведомствами участвуют в расследовании инцидента.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года аэропорт Лондона приостановливал полеты из-за дронов. Позже сообщалось, что полиция задержала двух человек из-за запуска дронов в аэропорту. Однако, в январе текущего года другой лондонский аэропорт прекратил полеты из-за беспилотника.