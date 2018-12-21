Лондонский аэропорт Гатвик снова закрывали из-за беспилотников

В аэропорту Гатвик по состоянию на 22:00 пятницы прибытие и отправка рейсов восстановлена.

Посольство Украины в Великобритании дало рекомендации украинцам в связи с нарушением в работе аэропорта Гатвик.

Об этом сообщает пресс-служба посольства в Facebook.

Отмечается, что по состоянию на 18:00 пятницы работа аэропорта Гэтвик была снова заблокирована, прибытие и отправка рейсов не осуществлялась.

«Учитывая указанное, посольство рекомендует гражданам Украины, которые имеют запланированные рейсы в/из аэропорта Гатвик, отслеживать информацию и советы авиакомпании, которая должна осуществлять ваш перелет, а также служб аэропорта», - говорится в сообщении.

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По состоянию на 22:00 работа аэропорта была возобновлена, сообщается на его сайте.

Отмечается, что работа аэропорта в пятницу вечером приостанавливалась из соображений безопасности из-за замеченного беспилотника. "Военные мероприятия, осуществленные в аэропорту, позволили нам возобновить работу аэродрома", - говорится в сообщении.

Из-за временного закрытия ряд запланированных рейсов были отменены или задерживается.

Как известно, в Лондоне аэропорт Гатвик временно приостановил все полеты после того, как на его территории обнаружили два дрона.

Сообщалось, что британская армия окажет помощь полиции для возобновления работы аэропорта Гатвик, который оказался полностью парализованным из-за запуска беспилотников над его взлетно-посадочной полосой.