Саакашвили призвал НАТО не потакать России
14:19, 20 марта 2008Мир
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Президент Грузии встретился с Бушем
|Михаил Саакашвили
Как сообщает радио «Свобода»,ожидается, что на апрельском саммите в Бухаресте 26 членов НАТО рассмотрят предложения Грузии об установлении более тесного сотрудничества с Тбилиси.
М.СААКАШВИЛИ, находящийся с визитом в Вашингтоне, встретился с Президентом США Джорджем БУШЕМ. Хозяин Белого дома заверил грузинского лидера, что поддержит устремления Тбилиси к сближению с НАТО - как шаг в направлении возможного в будущем вступления Грузии в НАТО.
Ранее канцлер ФРГ Ангела МЕРКЕЛЬ выступила против членства в НАТО тех стран, которые вовлечены в региональные конфликты.
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