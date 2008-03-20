Саакашвили призвал НАТО не потакать России

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ призвал государства НАТО "не потакать" России, лишая его страну надежды на присоединение к Альянсу.

Как сообщает радио «Свобода»,ожидается, что на апрельском саммите в Бухаресте 26 членов НАТО рассмотрят предложения Грузии об установлении более тесного сотрудничества с Тбилиси.

М.СААКАШВИЛИ, находящийся с визитом в Вашингтоне, встретился с Президентом США Джорджем БУШЕМ. Хозяин Белого дома заверил грузинского лидера, что поддержит устремления Тбилиси к сближению с НАТО - как шаг в направлении возможного в будущем вступления Грузии в НАТО.

Ранее канцлер ФРГ Ангела МЕРКЕЛЬ выступила против членства в НАТО тех стран, которые вовлечены в региональные конфликты.