В России пассажир захватил Боинг и потребовал лететь в Афганистан - СМИ

Согласно данным сервиса Flight Radar, самолет по требованию пассажира изменил направление полета.

В России один из пассажиров авиарейса Сургут - Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан.

Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник в авиадиспетчерских службах.

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Согласно данным сервиса Flight Radar, на борту "Боинга 737" произошла нештатная ситуация. Самолет изменил направление полета после того, как один из пассажиров потребовал лететь в Афганистан. На данный момент, судя по траектории, самолет направляется в Ханты-Мансийск.

В справочной службе аэропорта Сургута сообщили, что рейс выполняет авиакомпания "Аэрофлот".

"У нас нет никакой информации, только то, что самолет благополучно вылетел", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны России подготовило проект постановления, позволяющего сбивать пассажирские самолёты, нарушившие российскую границу.