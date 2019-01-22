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В России пассажир захватил Боинг и потребовал лететь в Афганистан - СМИ

13:34, 22 января 2019
Мир
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По предварительным данным, пассажир может иметь психические расстройства / фото defenceaviationpost.com

Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник в авиадиспетчерских службах.

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Согласно данным сервиса Flight Radar, на борту "Боинга 737" произошла нештатная ситуация. Самолет изменил направление полета после того, как один из пассажиров потребовал лететь в Афганистан. На данный момент, судя по траектории, самолет направляется в Ханты-Мансийск.

В справочной службе аэропорта Сургута сообщили, что рейс выполняет авиакомпания "Аэрофлот".

"У нас нет никакой информации, только то, что самолет благополучно вылетел", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны России подготовило проект постановления, позволяющего сбивать пассажирские самолёты, нарушившие российскую границу.

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Теги: #самолет#Россия