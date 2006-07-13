Российские ВВС отработают взаимодействие с НАТО

Самолет Ил-76 Военно-воздушных сил России примет участие в совместных учениях с ВВС Германии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника службы информации и общественных связей Военно-воздушных сил РФ полковник Александра Дробышевского.

Учения, имеющие целью повышение оперативной совместимости войск, пройдут на авиабазе Рамштайн в германской земле Рейнланд-Пфальц с 17 по 20 июля 2006 года.

Основной целью мероприятия является обеспечение совместимости российских самолетов военно-транспортной авиации и средств наземного обеспечения полетов авиабаз НАТО.

На российском Ил-76 будут отработаны вопросы совместимости погрузочно-разгрузочных работ техники и грузов НАТО. Сообщается, что речь идет не о боевой технике. Также сообщается, что Ил-76 не будет принимать участие в десантировании грузов и личного состава в ходе учений.

В Германию направятся также специалисты российских ВВС, которые будут изучать особенности работы служб снабжения и обеспечения полетов на аэродромах НАТО.

По словам Александра Дробышевского, подобные мероприятия проводятся для обеспечения совместной работы авиации РФ и авиации НАТО в случае взаимодействия при проведении антитеррористических операций.

Лента.ру