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В Ливерпуле водитель экскаватора разгромил холл отеля из-за спора о зарплате (видео)

10:28, 22 января 2019
Мир
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В Великобритании строитель использовал экскаватор, чтобы устроить погром в отеле / Скриншот - Youtube, IMMORTALTRUTHZ

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Об инциденте сообщает BBC. Видео с места событий распространяется в сети.

На кадрах можно видеть, как экскаватор въезжает в стеклянный вход отеля и разносит интерьер здания ковшом. За происходящим растерянно наблюдают рабочие.

Инцидент расследует полиция. По словам одного из свидетелей, водитель экскаватора был вовлечен в спор по зарплате с подрядчиками работ в отеле. По мнению водителя, ему не доплатили около 600 фунтов.

Напомним, в Италии преступники ограбили инкассаторов с помощью экскаваторов.

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Теги: #мир#Ливерпуль