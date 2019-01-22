В Ливерпуле водитель экскаватора разгромил холл отеля из-за спора о зарплате (видео)
10:28, 22 января 2019Мир
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По словам свидетелей, водитель считал, что подрядчик не доплатил ему около 600 фунтов.
В Великобритании строитель использовал экскаватор, чтобы устроить погром в отеле / Скриншот - Youtube, IMMORTALTRUTHZ
В Ливерпуле строитель использовал экскаватор, чтобы разгромить холл нового отеля Travelodge.
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Об инциденте сообщает BBC. Видео с места событий распространяется в сети.
На кадрах можно видеть, как экскаватор въезжает в стеклянный вход отеля и разносит интерьер здания ковшом. За происходящим растерянно наблюдают рабочие.
Инцидент расследует полиция. По словам одного из свидетелей, водитель экскаватора был вовлечен в спор по зарплате с подрядчиками работ в отеле. По мнению водителя, ему не доплатили около 600 фунтов.
Напомним, в Италии преступники ограбили инкассаторов с помощью экскаваторов.
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