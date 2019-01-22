В Ливерпуле водитель экскаватора разгромил холл отеля из-за спора о зарплате (видео)

По словам свидетелей, водитель считал, что подрядчик не доплатил ему около 600 фунтов.

В Ливерпуле строитель использовал экскаватор, чтобы разгромить холл нового отеля Travelodge.

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Об инциденте сообщает BBC. Видео с места событий распространяется в сети.

На кадрах можно видеть, как экскаватор въезжает в стеклянный вход отеля и разносит интерьер здания ковшом. За происходящим растерянно наблюдают рабочие.

Инцидент расследует полиция. По словам одного из свидетелей, водитель экскаватора был вовлечен в спор по зарплате с подрядчиками работ в отеле. По мнению водителя, ему не доплатили около 600 фунтов.

Напомним, в Италии преступники ограбили инкассаторов с помощью экскаваторов.