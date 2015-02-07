Cенатор Грэхем объяснил, почему США должны помочь Украине в укреплении обороны

Американский сенатор Линдсей Грэхем считает, что США должны ответить положительно на просьбу Украины о помощи в укреплении обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC).

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"Вот в чем я не согласен с позицией канцлера (Германии Ангелы Меркель), она не видит то, что вооружение тех, кто готов сражаться за свою свободу, может улучшить ситуацию. А я вижу, как это может улучшить ситуацию. Это повысит издержки российского вмешательства, и люди узнают, что борьба за свободу - это не пустые слова... Конгресс США сейчас начинает формировать консенсус демократов и республиканцев, консерваторов и либералов о том, что нашим интересам национальной безопасности, интересам мира отвечает поддержка Украины - политическая, экономическая, и предоставление ей оборонительного потенциала для противодействия тому, что отрицает господин Лавров. Всегда есть опасность, когда принимаешь решение, решение по вопросам смерти и жизни, свободы и тирании. Но вот что выдержало испытание временем - когда люди борются за свободу, помогать им нужно по мере возможности... Мне кажется, что есть в Америке консенсус в том, что правильная позиция, хотя она сопряжена с риском, состоит в том, чтобы ответить положительно на просьбу украинцев помочь им укрепить оборону", - сказал Грэхем.

По словам сенатора-республиканца, европейские друзья "также должны нести ответственность за эту проблему. Именно вы, так сказать, приглашали Украину присоединиться к системе правового государства, где люди решают свои конфликты путем переговоров и самоопределения".

"Может, мы все же задолжали что-то украинцам, потому что мы говорили об этих ценностях, а наши российские коллеги отвергли все, за что вы выступаете в ценностном отношении, они направили танки вместо этого... Я хочу сказать: ничего не изменится в Украине, пока анализ издержек и затрат не изменится для тех, кто пытается уничтожить эту борющуюся демократию", - сказал Грэхем.

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Как сказал сенатор, нельзя поворачиваться спиной к тем, кто борется за демократию.

Как сообщал УНИАН, ранее на Мюнхенской конференции по безопасности Меркель заявила, что прогресс в разрешении кризиса в Украине невозможно обеспечить путем поставок оружия.