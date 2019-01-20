Протесты против президента Сербии собрали более 10 тысяч человек

Демонстранты требуют свободы СМИ в качестве необходимого условия для проведения свободных и честных выборов.

Свыше 10 тысяч человек в субботу вечером, 19 января, устроили протестный марш против президента страны Александра Вучича и его Сербской прогрессивной партии.

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Об этом сообщает РБК.

"Демонстранты требуют свободы СМИ в качестве необходимого условия для проведения свободных и честных выборов", - говорится в сообщении.

Организатор марша - "Альянс за Сербию", который объединил 30 оппозиционных партий и организаций страны. Протестующие, у которых на груди были значки с надписью "Началось" (It has started), скандировали "Вучич - вор".

"Единственное требование, которое у нас есть, - это то, чтобы это зло [режим] прекратилось", - приводит издание слова одного из протестующих по имени Бранислав Трифунович. "Мы хотим выборов, но свобода должна быть на первом месте", - добавил он.

Комментариев со стороны офиса президента Вучича относительно нового марша протеста не было. Однако, как напоминает агентство, ранее Вучич говорил, что не собирается удовлетворять требования оппозиции, касающиеся избирательной реформы и расширения свободы СМИ, "даже если на улицы выйдут 5 миллионов человек", но выразил готовность проверить популярность своей партии в ходе внеочередных выборов.

Еженедельные протесты в Сербии проходят уже восьмую неделю подряд. Предыдущие марши собирали примерно такое количество протестующих. Акции протеста распространились уже и на другие города. В пятницу они прошли во втором по величине городе Нови-Саде, в южном городе Ниш и ряде другим, но там число протестующих остается небольшим.