В Кремле заявили о "конструктивных и содержательных" переговорах с Меркель и Олландом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после переговоров лидеров РФ, Франции и Германии оценил состоявшиеся переговоры как содержательные и субстантивные, передает российское информагентство ТАСС.

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"В продолжение вчерашних (05 февраля - прим. Ред.) контактов президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель в Киеве состоялись их конструктивные и содержательные, субстантивные переговоры с президентом России Путиным", - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, Франция и Германия также назвали завершившиеся в ночь на субботу переговоры в Москве между президентом Франции Франсуа Олландом, президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель по ситуации в Украине как "конструктивные и содержательные".