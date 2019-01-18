На Сицилии объявили распродажу недвижимости за символическую плату (видео)
16:33, 18 января 2019Мир
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Городская администрация уверяет, что дома действительно есть в продаже.
На Сицилии объявили распродажу недвижимости за символическую плату
Дом за 1 евро. Итальянский городок Самбука на Сицилии объявил о распродаже недвижимости за символическую плату.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Городская администрация уверяет, что дома действительно есть в продаже и их действительно отдают почти даром.
Впрочем, есть определенные условия. За три года новый владелец должен будет отремонтировать помещения площадью от 40 до 150 метров и вложить в это не меньше 15-ти тысяч евро.
Чтобы подтвердить серьезность своего намерения покупатель должен внести в мэрию депозит в размере 5 тысяч евро. Средства вернут как-только ремонт будет завершен.
Таким образом город Самбука хочет привлечь к себе новых жителей и стать более привлекательным внешне.
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