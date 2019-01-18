цей матеріал доступний українською

На Сицилии объявили распродажу недвижимости за символическую плату (видео)

16:33, 18 января 2019
Мир
840 0

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеНа Сицилии гангстеры и медсестра людям переламывали ноги рады страховых выплат

Городская администрация уверяет, что дома действительно есть в продаже и их действительно отдают почти даром.

Впрочем, есть определенные условия. За три года новый владелец должен будет отремонтировать помещения площадью от 40 до 150 метров и вложить в это не меньше 15-ти тысяч евро.

Чтобы подтвердить серьезность своего намерения покупатель должен внести в мэрию депозит в размере 5 тысяч евро. Средства вернут как-только ремонт будет завершен.

Таким образом город Самбука хочет привлечь к себе новых жителей и стать более привлекательным внешне.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Сицилия