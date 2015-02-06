США включили санкции против России в новую стратегию нацбезопасности

Об этом говорится в тексте новой стратегии национальной безопасности США, которая имеется в собственном распоряжении Bloomberg, передает "ЕвроПравда". Стратегия критикует российскую агрессию против Украины и обещает, "как и раньше, заставлять Россию нести потери с помощью санкций и других средств".

Читайте такжеСенаторы США хотят обязать Обаму поставлять оружие Украине

Как сообщает агентство, в новой стратегии президент Барак Обама заявляет, что США переносит свое внимание за пределы войн в Ираке и Афганистане для борьбы с экстремизмом, терроризмом, кибератаками, российской агрессией, изменением климата и другими угрозами.

В частности, в документе отмечаются вызовы, с которыми США пришлось столкнуться в течение последних пяти лет.

К ним отнесены появление экстремистской группировки "Исламское государство в Ираке и Сирии", усиление противоречий между Китаем и американскими союзниками в Азии, а также аннексия Россией Крыма и дальнейшая поддержка сепаратистов на востоке Украины.

Как отмечается в 33-страничном документе, понадобятся годы, чтобы устранить угрозы для национальной безопасности США.