США включили санкции против России в новую стратегию нацбезопасности
В стратегии осуждается российская агрессия против Украины, а также предусматривается продолжение давления на Россию при помощи санкций и других мер.
Об этом говорится в тексте новой стратегии национальной безопасности США, которая имеется в собственном распоряжении Bloomberg, передает "ЕвроПравда". Стратегия критикует российскую агрессию против Украины и обещает, "как и раньше, заставлять Россию нести потери с помощью санкций и других средств".
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Как сообщает агентство, в новой стратегии президент Барак Обама заявляет, что США переносит свое внимание за пределы войн в Ираке и Афганистане для борьбы с экстремизмом, терроризмом, кибератаками, российской агрессией, изменением климата и другими угрозами.
В частности, в документе отмечаются вызовы, с которыми США пришлось столкнуться в течение последних пяти лет.
К ним отнесены появление экстремистской группировки "Исламское государство в Ираке и Сирии", усиление противоречий между Китаем и американскими союзниками в Азии, а также аннексия Россией Крыма и дальнейшая поддержка сепаратистов на востоке Украины.
Как отмечается в 33-страничном документе, понадобятся годы, чтобы устранить угрозы для национальной безопасности США.