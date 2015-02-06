В Вильнюсе неизвестные напали на посольство Польши

Вчера вечером было замечено второе выбитое стекло в одном из окон. Посольство подсчитывает убытки, сообщает Европейская правда со ссылкой на Польское радио.

Полиция начала расследование. Злоумышленникам грозит наказание в виде ограничение свободы, арест или лишение свободы сроком до двух лет.

Читайте такжеЧешская контрразведка зафиксировала "чрезвычайно много" российских шпионов - годовой отчетЭто очередное нападение на польские дипломатические ведомства в столице Литвы. В 2009 году на здании посольства появились националистические лозунги: "Сувалки литовские" (польский город возле литовской границы - ред.) и "Вон из Литвы".

Полиции до сих пор не удалось задержать ни одного из злоумышленников из предыдущих инцидентов.

Как сообщалось, в социальной сети Facebook появилась страница на польском языке "Виленская народная республика", которая призывает к отделению от Литвы Вильнюса.