В своем "мирном плане" Путин угрожает сравнять Донбасс с землей - журналистка

Как сообщают источники, в документе есть угрозы сравнять с землей восток Украины.

Об этом в эфире канала “24” рассказала журналистка "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе, ссылаясь на официальные лица и журналистов, которые летели в одном самолете с Госсекретарем США Джоном Керри.

"Официальные лица мне сказали, что они видели этот план. Он является неприемлемым. Они сказали немного серьезнее слова на самом деле, матерные даже", — рассказала Гонгадзе.

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По ее словам, Меркель и Олланд якобы просмотрели этот документ, выбросили оттуда все, что не может быть приемлемым, и завтра поедут с этим планом к Путину.

"Мы никто не видели этого плана на самом деле. Но говорят, что он очень большой и там на самом деле есть угрозы о том, что они сравняют Восточную Украину (с землей — ред.)" — сказала Гонгадзе.