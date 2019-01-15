Facebook собирается инвестировать $300 миллионов в журналистику

Средства пойдут на финансирование некоммерческих журналистских организаций, таких как Пулитцеровский центр и Report for America, а также на гранты для местных новостных изданий.

Социальная сеть Facebook планирует инвестировать $300 млн в локальные журналистские программы.

Компания взяла на себя обязательства инвестировать $300 млн в "местные новостные проекты, партнерства и контент" в течение трех лет, сообщает "Новое время" со ссылкой CNN.

Средства пойдут на финансирование некоммерческих журналистских организаций, таких как Пулитцеровский центр и Report for America, а также на гранты для местных новостных изданий.

Читайте такжеДанные Facebook хотят использовать в статистических целях

"Мы не хотим, чтобы издатели зависели от нас, мы хотим поддержать их", - заявил вице-президент Facebook по информационному партнерству Кэмпбелл Браун.

Этот шаг был сделан в трудные для новостной индустрии времена, когда медиа сталкиваются с падением прибыли и читательской аудитории.

По словам Брауна, медиа-индустрия переживает новый этап развития, и "никто из нас не знает, как будет выглядеть будущее журналистики", но Facebook своими инвестициями хочет присоединиться к "поиску решения".