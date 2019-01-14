Трамп посоветовал "фейковым СМИ" взять отпуск

Трамп ранее неоднократно обвинял либеральные американские СМИ в том, что они, по его мнению, предвзято относятся к нему самому и к решениям его администрации.

Президент США Дональд Трамп посоветовал журналистам, которые, по его мнению, распространяют сфабрикованные новости о нем, уйти в отпуск и отдохнуть.

Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

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"Фейковые СМИ становятся безумнее и бесчестнее с каждым днем! Их фейковые репортажи вызывают гнев и общественный раздор. Возьмите две недели отпуска, отдохните и возвращайтесь обратно. Расслабьтесь!" – написал глава Белого дома.

The Fake News gets crazier and more dishonest every single day. Amazing to watch as certain people covering me, and the tremendous success of this administration, have truly gone MAD! Their Fake reporting creates anger and disunity. Take two weeks off and come back rested. Chill! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2019

Трамп ранее неоднократно обвинял либеральные американские СМИ в том, что они, по его мнению, предвзято относятся к нему самому и к решениям его администрации.

Президент утверждал, что такие телеканалы, как CNN, NBC, ABC, а также ряд печатных изданий, включая газету The New York Times, производят так называемые фейковый новости.