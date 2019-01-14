Трамп впервые четко заверил, что он не работает на Россию

Американский президент долго уклонялся от прямого ответа после такого как стало известно, что ФБР расследовало его возможную связь с Москвой.

Президент США Дональд Трамп четко заявил, что никогда не работал на Россию. И это первое его прямое отрицание подозрений, которые появились после публикаций в СМИ о расследовании отдела контрразведки ФБР возможности того, что бывший бизнесмен действует в интересах Москвы.

Как писало New York Times, свое расследование бюро начало после того, как Трамп уволил экс-директора ведомства Джеймса Коми. В ФБР заподозрили, что действия американского президента могут представлять угрозу для национальной безопасности, пишет Reuters.

«Я не просто никогда не работал на Россию. Я считаю позорным то, что вы вообще спросили меня о таком, потому что это большой обман», - сказал Трамп репортерам в Белом доме перед поездкой в Луизиану.

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Вместе с тем, издание напоминает, что президент-республиканец уже давно пытается остановить федеральное расследование связи между членами его предвыборной команды с Россией. По словам Трампа, это «охота на ведьм».