цей матеріал доступний українською

Трамп впервые четко заверил, что он не работает на Россию

18:32, 14 января 2019
Мир
66 0
Трамп уклонялся, но все же прямо заявил, что не работает на Москву / Facebook/The White House

Президент США Дональд Трамп четко заявил, что никогда не работал на Россию. И это первое его прямое отрицание подозрений, которые появились после публикаций в СМИ о расследовании отдела контрразведки ФБР возможности того, что бывший бизнесмен действует в интересах Москвы.

Как писало New York Times, свое расследование бюро начало после того, как Трамп уволил экс-директора ведомства Джеймса Коми. В ФБР заподозрили, что действия американского президента могут представлять угрозу для национальной безопасности, пишет Reuters.

«Я не просто никогда не работал на Россию. Я считаю позорным то, что вы вообще спросили меня о таком, потому что это большой обман», - сказал Трамп репортерам в Белом доме перед поездкой в Луизиану.

Читайте такжеТрамп скрывал детали своей первой встречи с Путиным - WP

Вместе с тем, издание напоминает, что президент-республиканец уже давно пытается остановить федеральное расследование связи между членами его предвыборной команды с Россией. По словам Трампа, это «охота на ведьм».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Трамп#Россия#скандал