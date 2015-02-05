Российский солдат, убивший семью из 7 человек в Армении, оказался слабоумным - СМИ

Российский солдат-срочник Валерий Пермяков, расстрелявший семью из шести человек в армянском Гюмри, не мог быть призван в армию, так как он страдает психиатрическим заболеванием – олигофренией.

Об этом сообщает «Газеты.Ru» со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, главная военная прокуратура потребовала привлечь к ответственности как сотрудников военкомата, которые призвали его в армию, так и командиров на территории российской 102-й базы в Армении, доверивших ему оружие.

«Ранее ему был уже поставлен диагноз – олигофрения. Его вообще не имели права призывать, тем более ставить в караул с боевым оружием. Туда ставят самых адекватных», — сообщил источник «Газеты.Ru». По его словам, само преступление было совершено крайне нелогично с точки зрения того, как военнослужащий обошелся с оружием и другими вещественными доказательствами.

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«Во-первых, следователи вообще не понимают, зачем он начал стрелять. Ведь, по словам Пермякова, ему нужны были деньги и гражданская одежда. И если бы он просто направил автомат на людей и потребовал то, что ему надо, – Пермякову бы все отдали, лишь бы он не убивал их. Кроме того, после убийства он оставил на месте преступления свою форму и обувь с именными бирками, а также автомат с номером, закрепленный именно за младшим сержантом Пермяковым», — отметил собеседник издания.

«До направления в Гюмри Пермяков служил в Чите, там у него была история, связанная с самовольным оставлением места службы. Но тем не менее его перевели в Армению», — сказал собеседник издания.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко уверен, что вероятность призыва в Российскую армию психически больного человека практически равна нулю.

«С такими заболеваниями люди в принципе не подлежат призыву, это очевидно. Но в данном конкретном случае предстоит разбираться органам следствия, почему этот солдат прошел военно-врачебную комиссию», — сказал он.

Как сообщалось ранее, в середине января в Гюмри младший сержант Российской армии Валерий Пермяков, сбежавший из части с автоматом, ночью ворвался в дом к местным жителям и расстрелял семью из шести человек. На месте происшествия погибли глава семьи Сережа Аветисян, его жена, мать и две дочери. Еще одна жертва злоумышленника – шестимесячный ребенок – позже скончалась в больнице.