В Армении умер последний выживший после нападения российского солдата ребенок
Скончался раненый в Гюмри во время нападения российского солдата-дезертира Валерия Пермякова шестимесячный Сережа Аветисян.
Информацию об этом подтвердили в Министерстве здравоохранения Армении, передает NewsAm.
Как заявляли ранее врачи, состояние ребенка было крайне тяжелым – легочная, сердечная, почечная недостаточность.
На рассвете 12 января преступник расстрелял 6 членов семьи Аветисянов в Гюмри. В совершении убийства обвиняется российский военнослужащий Валерий Пермяков.
Читайте такжеВ Армении адвокат солдата РФ не выдержала его признаний и отказалась защищатьМаленького Сережу преступник, из-за осечки автомата, пытался заколоть штыком.
Возбуждено два уголовных дела – российская сторона возбудила дело по статьям «дезертирство» и «убийство». Дело об убийстве возбуждено и в Следственном комитете Армении.
Отказ России выдать армянскому правосудию преступника спровоцировал массовые протесты в стране.