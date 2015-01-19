В Армении умер последний выживший после нападения российского солдата ребенок

Информацию об этом подтвердили в Министерстве здравоохранения Армении, передает NewsAm.

Как заявляли ранее врачи, состояние ребенка было крайне тяжелым – легочная, сердечная, почечная недостаточность.

На рассвете 12 января преступник расстрелял 6 членов семьи Аветисянов в Гюмри. В совершении убийства обвиняется российский военнослужащий Валерий Пермяков.

Читайте такжеВ Армении адвокат солдата РФ не выдержала его признаний и отказалась защищатьМаленького Сережу преступник, из-за осечки автомата, пытался заколоть штыком.

Возбуждено два уголовных дела – российская сторона возбудила дело по статьям «дезертирство» и «убийство». Дело об убийстве возбуждено и в Следственном комитете Армении.

Отказ России выдать армянскому правосудию преступника спровоцировал массовые протесты в стране.