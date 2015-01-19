В Армении умер последний выживший после нападения российского солдата ребенок

16:20, 19 января 2015
Мир
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Скончался раненый в Гюмри во время нападения российского солдата-дезертира Валерия Пермякова шестимесячный Сережа Аветисян. 

REUTERS

Информацию об этом подтвердили в Министерстве здравоохранения Армении, передает NewsAm.

Как заявляли ранее врачи, состояние ребенка было крайне тяжелым – легочная, сердечная, почечная недостаточность. 

На рассвете 12 января преступник расстрелял 6 членов семьи Аветисянов в Гюмри. В совершении убийства обвиняется российский военнослужащий Валерий Пермяков.

Читайте такжеВ Армении адвокат солдата РФ не выдержала его признаний и отказалась защищатьМаленького Сережу преступник, из-за осечки автомата, пытался заколоть штыком.

Возбуждено два уголовных дела – российская сторона возбудила дело по статьям «дезертирство» и «убийство». Дело об убийстве возбуждено и в Следственном комитете Армении.

Отказ России выдать армянскому правосудию преступника спровоцировал массовые протесты в стране.

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