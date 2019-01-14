Врачам удалось восстановить работу сердца раненого мэра Гданьска - Дуда (видео)

Мэр польского Гданьска Павел Адамович находится в очень тяжелом состоянии, рассказал президент Польши Анджей Дуда.

Врачи смогли восстановить работу сердца мэра Гданьска Павла Адамовича, который получил ножевое ранение во время благотворительного концерта.

Об этом в Twitter сообщил президент Польши Анджей Дуда. «Врачам удалось восстановить сердцебиение Павла Адамовича», - написал Дуда.

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По его словам, медики оценивают состояние мэра Гданьска как тяжелое. Он также призвал людей помолиться за Адамовича.

Как сообщал УНИАН, 13 января во время благотворительного концерта в Гданьске неизвестный ударил Адамовича острым предметом. Мэра госпитализировали, нападавшего задержали. В полиции сообщили, что злоумышленник – 27-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности, в частности, за грабежи.