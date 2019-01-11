Меркель предостерегла Европу от растущего национализма
21:29, 11 января 2019Мир
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По ее словам, подобная политика может привести к катастрофе.
Ангела Меркель / фото УНИАН
Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала политику национализма в Европе.
По ее словам, подобная политика может привести к катастрофе. Об этом сообщает Bloomberg.
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Она также добавила, что европейским государствам необходимо сотрудничать во избежание национализма.
Ранее СМИ сообщили, что Меркель стала жертвой хакерской атаки.
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