Меркель предостерегла Европу от растущего национализма

По ее словам, подобная политика может привести к катастрофе.

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала политику национализма в Европе.

По ее словам, подобная политика может привести к катастрофе. Об этом сообщает Bloomberg.

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Она также добавила, что европейским государствам необходимо сотрудничать во избежание национализма.

Ранее СМИ сообщили, что Меркель стала жертвой хакерской атаки.