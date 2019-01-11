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Меркель предостерегла Европу от растущего национализма

21:29, 11 января 2019
Мир
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Ангела Меркель / фото УНИАН

По ее словам, подобная политика может привести к катастрофе. Об этом сообщает Bloomberg.

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Она также добавила, что европейским государствам необходимо сотрудничать во избежание национализма.

Ранее СМИ сообщили, что Меркель стала жертвой хакерской атаки.

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Теги: #национализм#Ангела Меркель