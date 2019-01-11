Atlantic Council: Борьба церкви Украины за независимость еще не закончилась

Москва так просто не сдастся, а Киеву еще придется уточнять отношения с Вселенским патриархатом.

В предрождественские дни Украина одержала большую победу в своей длительной борьбе за независимость от Москвы.

Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле закрепил независимость новообразованной Православной церкви в Украине. Таким образом, страна присоединилась к еще 14 автокефалиям, которые формируют мир православного христианства, напоминает в статье для Atlantic Council бывший посол США в Украине Джон Хербст.

Это огромный удар для Московского патриарха Кирилла и его близкого союзника Владимира Путина, чью политику российский духовный лидер безоговорочно поддерживает. Также это большой шаг для Украины в направлении освобождения из-под влияния Кремля. Московский патриархат стал очень эффективным средством "мягкого влияния" для Кремля.

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До передачи томоса Киеву РПЦ могла заявлять, что все православные церкви, которые она не контролирует в Украине, "неканонические". Но теперь это неправда. Московский патриархат начал терять верующих в Украине еще после Оранжевой революции в 2004 году, когда он поддержал Москву и ее несогласие с украинскими демократическими изменениями. Эта тенденция лишь усилилась после того, как Кремль оккупировал Крым и начал гибридную войну на Донбассе.

Но борьба еще не кончилась. Российская власть и РПЦ будут изо всех сил старатся, чтобы сохранить позицию своей церкви в Украине. На это указывает то, что в декабре на объединительном соборе присутствовали только два епископа Московского патриархата, хотя перед тем минимум 25 демонстрировали готовность принять участие в объединении. Другим признаком стало решение РПЦ разорвать отношения с Вселенским патриархатом из-за предоставления автокефалии украинской церкви. Но это война, в которой РПЦ и сторонники Кремля не смогут победить.

Хотя ПЦУ присоединилась к другим 14 автокефальным церквям, ее отношения с Вселенским патриархатом требуют уточнения. В томосе сказано, что Константинополь должен одобрять любые изменения в документе. И есть как минимум один его пункт, который ПЦУ точно захочет изменить. В нем говорится о том, что украинская церковь имеет юрисдикцию только на территории Украины. Это означает, что украинские православные церкви за пределами Украины будут под контролем Вселенского патриархата.

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Это щедрый подарок Константинополю и хорошее напоминание о значении пресловутого выражения о "византийском" подходе. Украинские верующие не согласятся с переходом украинских церквей за рубежом под контроль Вселенского патриархата. И много таких иностранных церквей могут не захотеть выполнять это указание. Все эти сложности - лишь напоминание, что томос - это лишь шаг, хоть и важный, в направлении создания объединенной и независимой украинской церкви.