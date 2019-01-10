Пророссийский президент Молдовы недоволен санкциями РФ против Украины

Президент Молдовы просит российского премьера в ближайшее время рассмотреть вопрос о выходе из сложившейся ситуации.

Президент Молдовы Игорь Додон пожаловался премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Медведеву, что запрет России ввозить промышленные товары, сельхозпродукцию и продовольствие из Украины создал затруднения для молдавского экспорта.

"Направил официальное письмо Дмитрию Медведеву в связи с постановлением правительства РФ, которое создало определенные затруднения для молдавского экспорта", - заявил Игорь Додон на странице в Twitter.

В частности, в опубликованном ним письме сказано, что запрет ввоза товаров из Украины или с ее территории "создает барьеры для экспорта молдавской продукции на российский рынок в силу удлинения маршрута доставки грузов и увеличения транспортных расходов".

Додон попросил Медведева "по возможности в ближайшее время рассмотреть вопрос о выходе из сложившейся ситуации".

Читайте такжеДодона в пятый раз отстранили от должности президента Молдовы

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2018 года Россия запретила ввоз промтоваров, сельхозпродукции и продовольствия из Украины.

«Подписанным постановлением вводится запрет на ввоз в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина, либо перемещаемых через территорию Украины, по утвержденному списку. Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие», - говорится в сообщении.

При этом заявляется, что правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров.

Таким образом Россия второй раз объявила о запрете импорта продовольствия из Украины, поскольку соответствующее решение уже принято в рамках продовольственного эмбарго, введенного против стран Запада и Украины. В отношении Украины эти ограничения действуют с 1 января 2016 года.