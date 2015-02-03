Die Zeit: Вторая победа Ципраса

Об этом пишет Захариас Захаракис в своей статье «Вторая победа Ципраса», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit.

Тому, кто два года назад в Германии просил понимания для Греции, пришлось многое выслушать: обанкротившиеся греки! Ленивые, коррумпированные, они сами виноваты в своем крахе. Читатели «ZEIT ONLINE» активно спорили. За свою жесткую позицию в отношении Греции, канцлер Ангела Меркель получила большую поддержку: кредиты только со строгими правилами экономии. Это было и остается политической мантрой федерального правительства. И Меркель это было выгодно.

Это только первое впечатление, но: настроение меняется, даже в комментариях немецких СМИ. «Правительство Ципраса заявляет о начале сотрудничества с Тройкой», сообщали мы в субботу. Новый премьер-министр не пустит больше никаких контролеров от международных кредиторов в страну. Таким образом, Ципрас официально выполнил одно из самых важных предвыборных обещаний. И снова оскорбил ЕС.

Как реагируют наши читатели? «Этот Ципрас освежает» или «мужественный и честный». Это лишь два комментария на первых страницах из 98. Комментарий 620: «Теперь Греция сможет, наконец, попытаться найти способ улучшить ситуацию в стране, и больше не подчиняться контролируемой из-за рубежа диктатуре, которая хочет сохранить только банки и элиту». Единодушного, полного негодования нет и в помине.

Решить проблему в корне

Мнение в Германии меняется. В выходные, газета «Bild am Sonntag» сообщила: 62 процента немецких граждан выступают за то, чтобы Греция сохранила евро. И это, несмотря на то, что Ципрас требует сокращения долга, и немецкие налогоплательщики могут потерять много денег. Два с половиной года назад, немцы придерживались противоположного мнения: 26 июня 2012 года «Bild am Sonntag» также сообщал об опросе, в котором 78 процентов респондентов в Германии выступали за выход Греции из еврозоны, если страна не может выплатить свои долги.

Как такое может быть? Почему Алексис Ципрас со своими требованиями явно успешен даже в Германии? Немного теории может помочь: партия «Сириза» опирается на «радикальных левых»: два слова, которые многие в Германии связывают с экстремизмом. Но это вряд ли отвечает самопониманию «Сиризы». Греческий перевод слова «радикал» - ризоспастики. Это значит: разрушать корни. Именно то, что Ципрас обещал своим избирателям: понимать социальные проблемы в самом начале и решать их. В случае с Грецией, это означает не решать проблему с задолженностью другими кредитами, а привлечь к ответственности политическую элиту страны.

Этот тип радикализма находит отклик и в Германии. Еврокризис, наконец, преодолели, вместе с его причинами, скрытые риски и растущие обязательства или гарантии должны быть устранены или, по крайней мере, значительно снижены. По крайней мере, часть немцев готова рассмотреть более высокие затраты.

Конечно, трудно предсказать, сможет ли Ципрас сдержать свое обещание, но в свою первую неделю, в качестве премьер-министра, он многое для этого сделал. В Греции ему, кажется, стали доверять еще больше. Через несколько дней после выборов его рейтинги резко взлетели. Люди ожидали намного меньше. Они считали, что он быстро вернется на курс ЕС.

«Нельзя выжимать дальше»

При этом происходит прямо противоположное: в лице Франции в воскресенье Ципрас привлек на свою сторону одну из главных стран ЕС. Хотя о списании долгов не может быть и речи, но возможно предоставление льгот по кредиту, заявил Сапен. То же самое сказал президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, который в понедельник даже предложил заменить такую ненавистную Тройку в Греции другим органом. Даже от США Ципрас получил, по крайней мере, символическую поддержку: «Нельзя и дальше выжимать страны, которые находятся в глубоком экономическом кризисе», сказал президент США Барак Обама в телевизионном интервью. А в Мадриде в субботу более 100 000 человек вышли на демонстрацию с требованием положить конец политике жесткой экономии в Европе, как того требуют Ципрас и его испанский союзник Пабло Иглесиас.

Для Ципраса это первая важная победа: прерогатива в долговых дебатах в настоящее время у него, европейская общественность, кажется, хочет дать ему шанс. Теперь решающим фактором будет то, как отреагирует правительство Германии. Еще в понедельник Берлин заявил, что не откажется от контроля Тройки. Возможно, с таким требовательным отношением скоро канцлер останется в Европе одна.