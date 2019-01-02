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Спасатели достали из-под завалов дома в Магнитогорске тела уже 21 погибшего

14:56, 02 января 2019
Мир
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Количество погибших в результате обрушения дома в Магнитогорске достигло 21 / фото mchs.gov.ru

Ою этом сообщает российское агенство ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

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"Извлечен 21-й погибший. Это мужчина", - сказал представитель МЧС. Среди погибших двое детей. Разбор завалов продолжается, ведутся поиски еще 20 человек.

Как сообщал УНИАН, утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. 2 января в Челябинской области объявили днем траура по погибшим.

По данным МЧС РФ в списке пропавших без вести числится уроженка Хмельницкой области Татьяна Антипова. Как сообщили в МИД Украины, в настоящее время официального подтверждения информации о гражданке Украины, которая могла исчезнуть в результате взрыва дома в российском Магнитогорске, нет.

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Теги: #погибшие#Россия#обвал здания