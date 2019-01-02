Спасатели достали из-под завалов дома в Магнитогорске тела уже 21 погибшего

Поиски ещё 20 человек продолжаются.

Количество жертв обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске возросло до 21 человека.

Ою этом сообщает российское агенство ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

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"Извлечен 21-й погибший. Это мужчина", - сказал представитель МЧС. Среди погибших двое детей. Разбор завалов продолжается, ведутся поиски еще 20 человек.

Как сообщал УНИАН, утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. 2 января в Челябинской области объявили днем траура по погибшим.

По данным МЧС РФ в списке пропавших без вести числится уроженка Хмельницкой области Татьяна Антипова. Как сообщили в МИД Украины, в настоящее время официального подтверждения информации о гражданке Украины, которая могла исчезнуть в результате взрыва дома в российском Магнитогорске, нет.