Британский министр допустил остановку Brexit

Голосование в парламенте Британии по сделке по Brexit должно пройти в январе 2019 года.

Министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что Brexit может быть остановлен, если британский парламент отклонит сделку по условиям выхода Лондона из состава ЕС.

Читайте такжеМэй призвала британский парламент одобрить соглашение о Brexit

По его словам, голосование в парламенте Британии по сделке по Brexit должно пройти в январе 2019 года. Об этом сообщает Reuters.

Он также добавил, что существует вероятность того, что Brexit будет остановлен в случае негативного решения парламента.

Ранее СМИ сообщили, что «жесткий» Brexit может обернуться для Германии новыми расходами.