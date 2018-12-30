Британский министр допустил остановку Brexit
07:01, 30 декабря 2018Мир
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Голосование в парламенте Британии по сделке по Brexit должно пройти в январе 2019 года.
Иллюстрация / REUTERS
Министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что Brexit может быть остановлен, если британский парламент отклонит сделку по условиям выхода Лондона из состава ЕС.
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По его словам, голосование в парламенте Британии по сделке по Brexit должно пройти в январе 2019 года. Об этом сообщает Reuters.
Он также добавил, что существует вероятность того, что Brexit будет остановлен в случае негативного решения парламента.
Ранее СМИ сообщили, что «жесткий» Brexit может обернуться для Германии новыми расходами.
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