В Египте взорвали туристический автобус, есть погибшие

В автобусе, взорванном в районе пирамид в египетской Гизе, ехали туристы из Вьетнама.

В пригороде Каира Гизе произошел взрыв, жертвами которого стали пассажиры туристического автобуса.

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Об этом со ссылкой на министерство внутренних дел Египта сообщает телеканал Sky News Arabia.

В результате взрыва погибло два человека и 12 получили ранения.

Правоохранители рассказали, что взрывчатка была спрятана рядом с дорогой и активирована, когда рядом проезжал автобус с туристами из Вьетнама.

Среди пострадавших – водитель и представитель туристической компании, они египтяне.