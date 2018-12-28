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В Египте взорвали туристический автобус, есть погибшие

20:34, 28 декабря 2018
Мир
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REUTERS

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Об этом со ссылкой на министерство внутренних дел Египта сообщает телеканал Sky News Arabia.

В результате взрыва погибло два человека и 12 получили ранения.

Правоохранители рассказали, что взрывчатка была спрятана рядом с дорогой и активирована, когда рядом проезжал автобус с туристами из Вьетнама.

Среди пострадавших – водитель и представитель туристической компании, они египтяне. 

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Теги: #взрыв#Египет