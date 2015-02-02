В вузах РФ не признают "студентов", записавших для украинцев ответный ролик о войне на Донбассе - СМИ

Записавшие ответное обращение к украинской молодежи "активисты" не являются студентами ни Калининградского государственного технического университета, ни Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота.

Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в понедельник сообщил ректор КГТУ, в состав которого входит академия, Владимир Волкогон.

«Я хочу вам сказать, что не числятся у нас такие студенты. В академии у нас вообще нет профсоюзной студенческой организации. Девушка, которая называет себя студенткой университета, не учится в учебном заведении. Я еще не успел разобраться. По остальным студентам выясняем. Пока ясности нет», — рассказал Волкогон.

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Отметим, что видеоролик, который активисты молодежного проекта «Сеть» записали и выложили на портал «Youtube» в ответ на видеообращение киевских студентов, появился в интернете 1 февраля 2015 года.

В своем видеоролике киевские студенты призвали российскую молодежь «поднять информационный занавес», «проверять то, что слышите», и «сомневаться в том, что видите». В ответ на это калининградские студенты заявили о том, что именно украинцы находятся в заблуждении относительно войны на Донбассе и действий России.

Ранее студенты из Украины призвали молодежь РФ «поднять информационный занавес», «проверять то, что слышите», и «сомневаться в том, что видите».