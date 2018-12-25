У границ Латвии самолеты НАТО обнаружили российский разведывательный самолет
23:45, 25 декабря 2018Мир
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Патрульные самолеты НАТО идентифицировали над Балтийским морем самолет Ил-20 ВВС России.
Флаг Латвии, иллюстрация / REUTERS
У латвийской границы сегодня, 25 декабря, патрульные самолеты НАТО зафиксировали разведывательный самолет Российской Федерации.
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Об этом говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.
Согласно информации, патрульные самолеты идентифицировали над Балтийским морем самолет Ил-20 ВВС России.
"25 декабря патрульные самолеты идентифицировали над Балтийским морем у границы Латвии самолет Ил-20 ВВС России", - говорится в сообщении.
25.12. patruļlidmašīnas вирса Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV teritoriālās jūras robežas identificēja Krievijas BS lidmašīnu IL-20— NBS (@Latvijas_armija) 25 декабря 2018 г.
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