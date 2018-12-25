У границ Латвии самолеты НАТО обнаружили российский разведывательный самолет

Патрульные самолеты НАТО идентифицировали над Балтийским морем самолет Ил-20 ВВС России.

У латвийской границы сегодня, 25 декабря, патрульные самолеты НАТО зафиксировали разведывательный самолет Российской Федерации. Читайте такжеБолее трети россиян считают возможным вооруженным конфликт с соседней страной в 2019 году - опрос Об этом говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter. Согласно информации, патрульные самолеты идентифицировали над Балтийским морем самолет Ил-20 ВВС России. "25 декабря патрульные самолеты идентифицировали над Балтийским морем у границы Латвии самолет Ил-20 ВВС России", - говорится в сообщении. 25.12. patruļlidmašīnas вирса Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV teritoriālās jūras robežas identificēja Krievijas BS lidmašīnu IL-20 — NBS (@Latvijas_armija) 25 декабря 2018 г.

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