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У границ Латвии самолеты НАТО обнаружили российский разведывательный самолет

23:45, 25 декабря 2018
Мир
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Флаг Латвии, иллюстрация / REUTERS

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Об этом говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.

Согласно информации, патрульные самолеты идентифицировали над Балтийским морем самолет Ил-20 ВВС России.

"25 декабря патрульные самолеты идентифицировали над Балтийским морем у границы Латвии самолет Ил-20 ВВС России", - говорится в сообщении.

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Теги: #Россия#Латвия