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В Словакии пьяный водитель заставил свой автомобиль летать (видео)

13:15, 25 декабря 2018
Мир
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В полиции говорят, мужчина был пьян и, вероятно, уснул за рулем \ ukravtodor.gov.ua

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Как говорится в сюжете ТСН, машина перед въездом в туннель буквально взлетела вверх, врезалась в рампу и перевернулась. И просто фантастика, но после такого кульбита 44-летний водитель получил лишь незначительные синяки.

В полиции говорят, мужчина был пьян и, вероятно, уснул за рулем.

Видео с дорожных камер наблюдения полицейские выложили в Сеть. Его уже просмотрело более 2 млн человек. 

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Теги: #водитель#Словакия