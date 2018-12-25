В Словакии пьяный водитель заставил свой автомобиль летать (видео)
13:15, 25 декабря 2018Мир
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Видео с головокружительной аварией просмотрело свыше двух миллионов человек.
В полиции говорят, мужчина был пьян и, вероятно, уснул за рулем \ ukravtodor.gov.ua
Экстремальный аттракцион на дороге в Словакии. Водитель легковушки остался живым после шокирующей аварии.
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Как говорится в сюжете ТСН, машина перед въездом в туннель буквально взлетела вверх, врезалась в рампу и перевернулась. И просто фантастика, но после такого кульбита 44-летний водитель получил лишь незначительные синяки.
В полиции говорят, мужчина был пьян и, вероятно, уснул за рулем.
Видео с дорожных камер наблюдения полицейские выложили в Сеть. Его уже просмотрело более 2 млн человек.
В Словакии водитель легковушки остался жив после потрясающей аварии
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