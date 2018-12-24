В Афганистане боевики захватили Министерство общественных работ и взяли заложников

Силы безопасности успели эвакуировать более 200 человек.

Сегодня, 24 декабря, в столице Афганистана Кабуле после взрыва у Министерства общественных работ боевики ворвались в правительственное здание и взяли в заложники мирных жителей.

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Об этом сообщает Reuters. Согласно информации, в момент инцидента в здании находились сотни государственных служащих. Сообщается, что в перестрелке были ликвидированы два боевика. Медики сообщили, что, по меньшей мере, четыре человека получили ранения и были госпитализированы.

"Силы безопасности эвакуировали более 200 человек, но многие все еще находятся в заложниках у боевиков", - сказал представитель Министерства внутренних дел Афганистана.

Пока ни одна террористическая организации не взяла на себя ответственность за нападение.