В Афганистане боевики захватили Министерство общественных работ и взяли заложников
Сегодня, 24 декабря, в столице Афганистана Кабуле после взрыва у Министерства общественных работ боевики ворвались в правительственное здание и взяли в заложники мирных жителей.
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Об этом сообщает Reuters. Согласно информации, в момент инцидента в здании находились сотни государственных служащих. Сообщается, что в перестрелке были ликвидированы два боевика. Медики сообщили, что, по меньшей мере, четыре человека получили ранения и были госпитализированы.
"Силы безопасности эвакуировали более 200 человек, но многие все еще находятся в заложниках у боевиков", - сказал представитель Министерства внутренних дел Афганистана.
Пока ни одна террористическая организации не взяла на себя ответственность за нападение.