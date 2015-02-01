В Москве протестуют около 2 тысяч валютных заемщиков, полиция задержала нескольких митингующих
В столице Российской Федерации Москве около двух тысяч человек провели акцию протеста против передачи решения проблемы валютных заемщиков в Агентство по ипотечному жилищному кредитованию.
Поскольку акция не была согласованна с властями Москвы, полиция задержала несколько человек, сообщает Радио Свобода.
Люди, взявшие ипотеку в иностранной валюте, выстроились цепочкой между станциями метро «Белорусская» и «Маяковская». Многие из них держали в руках плакаты с перечеркнутым названием Агентства по ипотечному жилищному кредитованию или изображением доллара.
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По словам участников акции, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию доказало свою неэффективность после кризиса 2008 года. Тогда агентство выдавало гражданам новый кредит для погашения долга по ипотеке. В результате заемщики выплачивали сразу два кредита. По их словам, сейчас подобное невозможно из-за падения курса рубля.
Использовать Агентство по ипотечному жилищному кредитованию для помощи валютным заемщикам на днях предложил первый заместитель премьер-министра России Игорь Шувалов.