В Москве протестуют около 2 тысяч валютных заемщиков, полиция задержала нескольких митингующих

Поскольку акция не была согласованна с властями Москвы, полиция задержала несколько человек, сообщает Радио Свобода.

Люди, взявшие ипотеку в иностранной валюте, выстроились цепочкой между станциями метро «Белорусская» и «Маяковская». Многие из них держали в руках плакаты с перечеркнутым названием Агентства по ипотечному жилищному кредитованию или изображением доллара.

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По словам участников акции, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию доказало свою неэффективность после кризиса 2008 года. Тогда агентство выдавало гражданам новый кредит для погашения долга по ипотеке. В результате заемщики выплачивали сразу два кредита. По их словам, сейчас подобное невозможно из-за падения курса рубля.

Использовать Агентство по ипотечному жилищному кредитованию для помощи валютным заемщикам на днях предложил первый заместитель премьер-министра России Игорь Шувалов.