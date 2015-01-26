Боевики ИГ казнили японского заложника

Об этом в понедельник сообщила телекомпания NHK, пишет РИА "Новости".

"Группировка "Исламское государство" привела угрозу в исполнение и казнила японского заложника. Второй заложник в видеоролике объявил о казни Юкавы. Второй заложник обратился к семье с просьбой оказать давление на свое правительство для освобождения его (заложника) в обмен на освобождение из тюрьмы Саджиды ар-Ришауи", — цитирует сообщение радиостанции японская телекомпания NHK.

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