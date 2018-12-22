В Париже начались столкновения протестующих с полицией (видео)

Во Франции на охрану порядка во время акций вышли 4100 полицейских, в Париже - 1225, это почти в два раза меньше, чем в прошлую субботу, 15 декабря.

В Париже в ходе шестой субботы протестов «желтых жилетов» начались столкновения протестующих с полицией.

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В ходе столкновений задержаны 65 человек, из них 4 арестованы, передает kommersant. Ранее сообщалось, что число демонстрантов в столице достигло 800 человек.

Во Франции на охрану порядка во время акций вышли 4100 полицейских, в Париже - 1225, это почти в два раза меньше, чем в прошлую субботу, 15 декабря. Манифестация в Версале, к которой призывали некоторые из «жилетов» не состоялась.

Главное собрание «жилетов» проходит на Монмартре, на площади перед собором Сакре-Кёр и на прилегающих улочках. Полиция отдала приказ торговцам на Монмартре закрыть магазины и убрать мебель с ресторанных террас.