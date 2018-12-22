В Париже начались столкновения протестующих с полицией (видео)
17:45, 22 декабря 2018Мир
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Во Франции на охрану порядка во время акций вышли 4100 полицейских, в Париже - 1225, это почти в два раза меньше, чем в прошлую субботу, 15 декабря.
Париж \ REUTERS
В Париже в ходе шестой субботы протестов «желтых жилетов» начались столкновения протестующих с полицией.
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В ходе столкновений задержаны 65 человек, из них 4 арестованы, передает kommersant. Ранее сообщалось, что число демонстрантов в столице достигло 800 человек.
Во Франции на охрану порядка во время акций вышли 4100 полицейских, в Париже - 1225, это почти в два раза меньше, чем в прошлую субботу, 15 декабря. Манифестация в Версале, к которой призывали некоторые из «жилетов» не состоялась.
Главное собрание «жилетов» проходит на Монмартре, на площади перед собором Сакре-Кёр и на прилегающих улочках. Полиция отдала приказ торговцам на Монмартре закрыть магазины и убрать мебель с ресторанных террас.
Во время протестов "желтых жилетов" во Франции задержаны 65 человек
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