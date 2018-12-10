Макрон в понедельник объявит ответ на требования "желтых жилетов" (видео)

Французский президент встретится с профсоюзами, организациями работодателей и местными выборными должностными лицами, чтобы обсудить их требования и выработать ответ.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник выступит с обращением к народу в связи с антиправительственными демонстрациями "желтых жилетов".

Об этом сообщает Reuters.

В воскресенье Елисейский дворец анонсировал, что Макрон выступит в понедельник вечером в 20:00 году по парижскому времени (22:00 по Киеву).

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В понедельник утром французький президент встретится с профсоюзами, организациями работодателей и местными выборными должностными лицами, чтобы обсудить их требования и выработать ответ.

Министр труда Мюриэль Пенико заявила, что Макрон объявит о "конкретных и немедленных" мерах, но среди них не будет повышения минимальной заработной платы.

"Увеличение минимальной заработной платы разрушит рабочие места. Многие малые предприятия не могут себе этого позволить и рискуют обанкротиться", - сказала она.

Ранее французское правительство решило не закладывать в бюджет на следующий год повышение акцизов на топливо, планы по которому вызвали в стране массовые и насильственные протесты.

Представитель правительства Бенджамин Гриво предостерег от нереальных ожиданий.

Напомним, 8 декабря по всей Франции протестовали 125 тысяч человек, 118 получили ранения, 1220 участников массовых акций - арестовали.