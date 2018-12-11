Трамп пригрозил "шатдауном" правительства США из-за финансирования стены на границе с Мексикой

Президент пригрозил допустить временное закрытие правительства из-за спора о финансировании стены на границе с Мексокой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему вряд ли удастся достичь договоренности с демократами по поводу финансирования стены на границе.

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Во вторник президент вступил в спор с лидерами демократов в Сенате и Палате представителей Чаком Шумером и Нэнси Пелоси перед журналистами в Белом доме, пишет Голос Америки.

Президент пригрозил допустить временное закрытие правительства из-за спора о финансировании стены. "Я буду горд закрыть правительство ради безопасности границ, Чак", - заявил он.

Пелоси и Шумер, в свою очередь, заявили, что ни они, ни американский народ не хотят частичного закрытия правительства, и хотят прийти к договоренности.

President Trump: "I am proud to shut down the government for border security" pic.twitter.com/phEU5AvkAe — CNN Politics (@CNNPolitics) December 11, 2018

Ранее Президент США Дональд Трамп высказался о ходе строительства стены на границе с Мексикой. По его словам, на это было потрачено много усилий. Он подчеркнул, что намерен довести строительство до конца.