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В аэропорту Лондона из-за двух беспилотников отменили полеты (видео)

11:07, 20 декабря 2018
Мир
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Аппараты были замечены возле взлетно-посадочной полосы. Пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы в ночь с 19-го на 20-е декабря, рекомендовали проверить статус своего полета.

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Теги: #аэропорт#Лондон