В аэропорту Лондона из-за двух беспилотников отменили полеты (видео)

Самолеты, которые должны были приземлится в лондонском аэропорту Гатвик, перенаправили в другие аэропорты.

В лондонском аэропорту Гатвик из-за появления двух беспилотных летательных аппаратов остановили все полеты. Читайте такжеВ Боливии во время посадки у пассажирского самолета отвалилось шасси (видео) Аппараты были замечены возле взлетно-посадочной полосы. Пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы в ночь с 19-го на 20-е декабря, рекомендовали проверить статус своего полета.

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