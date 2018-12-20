В аэропорту Лондона из-за двух беспилотников отменили полеты (видео)
11:07, 20 декабря 2018Мир
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Самолеты, которые должны были приземлится в лондонском аэропорту Гатвик, перенаправили в другие аэропорты.
В лондонском аэропорту Гатвик из-за появления двух беспилотных летательных аппаратов остановили все полеты.
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Аппараты были замечены возле взлетно-посадочной полосы. Пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы в ночь с 19-го на 20-е декабря, рекомендовали проверить статус своего полета.
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