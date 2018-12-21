В результате взрыва на угольной шахте в Чехии погибли 13 человек
09:26, 21 декабря 2018Мир
239 0
Сообщается, что взрыв метана шахте произошел в четверг, 20 декабря, на глубине около 800 метров.
REUTERS
При взрыве на угольной шахте неподалеку от чешского города Карвина погибли 13 человек, передает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Читайте такжеВ Киеве в результате падения в шахту лифта погиб подросток
По данным компании-владельца шахты OKD, 11 жертв имели польское гражданство, остальные — чешское.
Сообщается, что взрыв метана шахте произошел в четверг, 20 декабря, на глубине около 800 метров.
Как отмечается, получить комментарий представителей компании в настоящий момент не удалось.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter