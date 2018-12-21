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В результате взрыва на угольной шахте в Чехии погибли 13 человек

09:26, 21 декабря 2018
Мир
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REUTERS

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По данным компании-владельца шахты OKD, 11 жертв имели польское гражданство, остальные — чешское.

Сообщается, что взрыв метана шахте произошел в четверг, 20 декабря, на глубине около 800 метров.

Как отмечается, получить комментарий представителей компании в настоящий момент не удалось.

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Теги: #взрыв#шахта