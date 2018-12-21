В результате взрыва на угольной шахте в Чехии погибли 13 человек

Сообщается, что взрыв метана шахте произошел в четверг, 20 декабря, на глубине около 800 метров.

При взрыве на угольной шахте неподалеку от чешского города Карвина погибли 13 человек, передает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Читайте такжеВ Киеве в результате падения в шахту лифта погиб подросток

По данным компании-владельца шахты OKD, 11 жертв имели польское гражданство, остальные — чешское.

Сообщается, что взрыв метана шахте произошел в четверг, 20 декабря, на глубине около 800 метров.

Как отмечается, получить комментарий представителей компании в настоящий момент не удалось.