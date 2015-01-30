Die Presse: Балтийские опасения сепаратизма

Об этом пишет Ютта Зоммербауэр в своей статье «Балтийские опасения сепаратизма», опубликованной на сайте австрийской газеты Die Presse.

«Латгальская Народная Республика» - написано кириллицей на сине-белом полосатом флаге, на переднем плане грифон с могучими крыльями размахивает мечом. Этим изображением, которое появилось в среду в латвийском интернете, в настоящее время занимается служба разведки Балтийской республики. Для подтверждения территориальных претензий появилась карта, которая показывает восточный, в основном русскоговорящий регион, Латгалию, отдельно от остальной Латвии. Власти призвали население сообщать о такой сепаратистской пропаганде, как эта.

В трех странах Балтии обеспокоены тем, что на их территории может быть запланирован великорусский проект, такой, как присоединение Крыма к России в марте 2014 года. Эти – всегда непростые - отношения с могущественным соседом ухудшились. Последнее тому доказательство: Президент Латвии Андрис Берзиньш отказался от участия в торжествах в Москве 9 мая. Несмотря на членство в ЕС и НАТО, Эстония, Латвия и Литва опасаются политической и военной дестабилизации с Востока. Особенно в регионах, где компактно проживает русскоязычное население - как в Латгалии – для такой агитации может создаться благоприятная обстановка.

Обособленные общины

В балтийских государствах проживают многочисленные русскоязычные меньшинства: наследие русификации и политики индустриализации Советского Союза. В Латвии с населением 2,2 миллиона жителей проживает четверть этнических русских; 35 процентов граждан русскоговорящие. В некоторых регионах они составляют большинство. Расположенные в Латгалии города Даугавпилс и Резекне являются промышленными; доля русскоязычного населения составляет до 80 процентов. Четверть населения не имеет латвийского гражданства. Латышский язык - необходимый для получения гражданства - многие из них не хотят учить или не достаточно хорошо им владеют. Прежде всего, в городских микрорайонах русские образуют изолированные сообщества, которые борются с такими проблемами, как алкоголизм и безработица. Они «потребляют» российские СМИ – особенно, приближенные к Кремлю телеканалы. Многие жители российского происхождения чувствуют дискриминацию, и видят в России защиту. Николай Митрохин, в настоящее время научный сотрудник Венского института гуманитарных наук, считает это взрывоопасной смесью, которую - подобно тому, как в Украине, - могут использовать для собственной выгоды российские политтехнологи: «Примеры Крыма и Донбасса показали, что проблемная ситуация с необходимыми злыми намерениями может иметь тяжелые последствия».

То, что пророссийская пропаганда не проходит без последствий сегодня, видно по вооруженному конфликту в Украине: многочисленные бойцы российского происхождения из Латвии присоединились к сепаратистам «Новороссии». «Новороссийские» идеи в будущем могут получить еще большее распространение в странах Балтии.

В настоящее время неясно, в случае этой «народной республики» речь идет об интернет-феномене или о начале сепаратистской деятельности. Фотографии размещены в Facebook на странице известного пророссийского активиста Владимира Линдермана. Линдерман является членом антилиберальной, ультра-националистической национал-большевистской партии, в 2012 году он инициировал референдум, который должен был сделать русский вторым государственным языком. Инициатива провалилась. Только в одном регионе Латвии она получила большинство голосов: в Латгалии.