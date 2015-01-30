В Британии объявлен почти самый высокий уровень угрозы из-за сильных морозов и снегопадов

В результате по всей стране закрытыми остаются около 200 школ, а транспортная ситуация в конце рабочей недели значительно осложнилась, передает ТАСС.

В наиболее тяжелых условиях оказались автомобилисты в высокогорных районах Шотландии, где в условиях низких температур ожидаемые здесь в это время года дожди обернулись снегопадами. В отдельных областях на севере региона за минувшие сутки выпало более 15 см осадков, что фактически парализовало автомобильное движение. В этой связи полиция Шотландии даже распространила соответствующее обращение к водителям, которым рекомендовано проявлять "особую внимательность" за рулем.

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Помимо этого, некоторые машины просто не могут завестись на холоде, и тогда их приходится эвакуировать. Так, в одном лишь Шеффилде на севере Англии в таком положении оказались более 30 автомобилистов, аналогичная ситуация наблюдается и во многих других регионах.

Непогода также повлияла и на железнодорожное сообщение. Из-за низких температур и заносов на путях были отменены многие популярные электропоезда из Ливерпуля, возникают проблемы и с паромным сообщением.

По данным синоптиков, в ближайшие дни они ожидают практически полного прекращения снегопадов на большей части территории королевства. Тем не менее, уже на следующей неделе осадки сменятся рекордно низкими температурами, что станет очередным испытанием для привыкших к мягким и бесснежным зимам британцев.