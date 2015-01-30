США обсуждают с ЕС вопрос расширения санкций против России

Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, комментируя по просьбе журналистов дискуссии в ЕС по поводу санкций против Москвы, передает ТАСС.

Он заявил, что "с учетом действий России в последние недели нет ничего удивительного в том, что ЕС обсуждает вопрос о санкциях" в отношении Москвы.

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По его словам, на эту тему президент Барак Обама недавно говорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель, и консультации между США и ЕС продолжатся. Однако "сейчас мне нечего сообщить" по поводу каких-либо новых американских санкций против России, добавил Эрнест.

В то же время он отметил, что Соединенные Штаты "стараются координировать со своими европейскими союзниками" возможные шаги в данной области, "чтобы санкции были максимально эффективными".