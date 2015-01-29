​Эстония выступает за введение новых санкций против РФ

Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

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"Мы хотим открыть дебаты о дополнительных ограничительных мерах на Совете по иностранным делам. Политика санкций должна быть продолжена в тесном взаимодействии с трансатлантическими партнерами", - сказала министр.

Кейт Пентус-Розиманнус также подчеркнула необходимость дальнейшей финансовой поддержки Украины. "Предложить Украине экономическую поддержку так же важно, как санкции, чтобы помочь стране справиться в очень сложной финансовой ситуации",– добавила она.

Напомним, сегодня министры соберутся на чрезвычайное заседание Совета иностранных дел ЕС по ситуации в Украине.