Сенат США отказался поддержать Саудовскую Аравию в йеменском конфликте

Законодатели приняли это решение из-за жестокого убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

Американские сенаторы большинством голосов поддержали в четверг резолюцию, в которой говорится, что США прекращают оказывать всяческую военную помощь Саудовской Аравии в гражданской войне в Йемене.

Члены Сената отказались поддержать президента Дональда Трампа, который несколько раз заявлял, что Эр-Рияд продолжает оставаться стратегическим союзником Вашингтона на Ближнем Востоке. Законодатели приняли это решение из-за жестокого убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, передает Голос Америки.

Американские спецслужбы пришли к выводу, что Хашогги убили в саудовском консульстве в Стамбуле по приказу представителей высших эшелонов власти в Эр-Рияде, включая, возможно, наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

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Сенаторы проголосовали за антисаудовскую резолюцию подавляющим большинством - 56 против 41. Резолюция пока не получила статуса закона, для этого потребуется ряд дополнительных шагов. Согласно Reuters, американские законодатели впервые в истории поддержали решение о выводе солдат армии США из зарубежных военных операций.

Это решение было принято в рамках Закона о полномочиях в условиях военного времени. Закон, принятый во времена войны во Вьетнаме, ограничивает возможности президента о направлении американских военнослужащих в потенциально опасные конфликтные зоны без одобрения Конгресса США.

Ранее УНИАН сообщал, что США намерены прекратить дозаправку в воздухе самолетов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, которые задействованы в операции в Йемене.