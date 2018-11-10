США прекратят дозаправку самолетов коалиции Саудовской Аравии

Сми сообщают, что официально о решении может быть объявлено в ближайшие дни.

США намерены прекратить дозаправку в воздухе самолетов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, которые задействованы в операции в Йемене.

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Как сообщает The Washington Post, этого потребовали представители обеих американских партий на фоне возрастающей критики саудовских действий, передает kommersant. Источники газеты уточнили, что официально о решении может быть объявлено в ближайшие дни. При этом в Минобороны США сказали, что «пока не о чем объявить», но переговоры ведутся.

Позднее Саудовское агентство новостей опубликовало заявление коалиции, в котором говорится, что Саудовской Аравией решила самостоятельно осуществлять дозаправку задействованных в Йемене самолетов, в связи с улучшением «возможностей по осуществлению дозаправки». «Коалиция, проконсультировавшись с США, запросила прекращение поддержки по дозаправке самолетов для операций в Йемене», - говорится в заявлении.

В сентябре после 11-недельной паузы возглавляемая Саудовской Аравией и ОАЭ арабская коалиция возобновила наступление на крупнейший город-порт Йемена Ходейда. Именно через него в страну идут поставки товаров первой необходимости. В начале ноября США призвали все стороны йеменского конфликта к прекращению огня в стране. С соответствующими заявлениями выступили госсекретарь Майк Помпео и министр обороны Джеймс Мэттис.