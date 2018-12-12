Politico: Трамп может сесть в тюрьму, если не останется на второй срок

Эксперты считают, что в какой-то момент действующему президенту придется договариваться с прокуратурой и уйти в отставку, чтобы не попасть за решетку.

Если Дональд Трамп победит на президентских выборах в 2020 году, он получит несколько больше, чем еще четыре года во главе Белого дома. Это будет его шанс отложить или даже избежать уголовного преследования.

Об этом пишет Politico, напоминая о представлении Департамента юстиции, в котором подчеркивается, насколько нынешний президент США под риском уголовного преследования. Прокуроры обнаружили, что перед выборами 2016 года Трамп приказал своему тогдашнему адвокату Майклу Коэну заставить замолчать двух женщин с которыми у него были сексуальные отношения.

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В прокуратуре утверждают, что Коэн заплатил женщинам, используя пожертвования на избирательную кампанию кандидата-республиканца. Это незаконно. Поэтому против Трампа могут выдвинуть уголовные обвинения. Однако, старый протокол Департамента юстиции, выпущенный еще во времена Уотергейтского скандала, говорит, что президент США не может быть ни в чем обвинен, пока он занимает свою должность. Но статус не всегда будет защищать Трампа.

«Как только он покинет свою должность, сразу же станет обычным гражданином, а следовательно против него можно выдвинуть обвинение», - сказал адвокат Трампа Руди Джулиани добавив, что он сомневается, что до этого дойдет.

Однако, издание отмечает, что президентство как таковое может оказаться лучшей юридической защитой для нынешнего американского лидера. Некоторые юристы и прокуроры, задействованные в расследовании связей избирательной команды Трампа с Россией, утверждают, что юридических препятствий для привлечения к ответственности действующего президента США нет. Впрочем, наиболее влиятельные представители «левых» и «правых» кругов в Америке сфокусированы на моменте, когда Трамп оставит свою должность.

Независимый представитель Департамента юстиции Кен Старр, который расследовал дело против президента Билла Клинтона, сказал, что российскоея дело, которое ведет Роберт Мюллер, закончится или обращением к Конгрессу об импичменте, или обвинениями против Трампа, которые будут объявлены ему после завершения работы в Белом доме.

«Это две перспективы, которые я сейчас вижу», - сказал он.

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«Мой вывод опирается на то, что существует вполне реальная перспектива, что однажды Дональд Трамп покинет свою должность. И Департамент юстиции выдвинет против него обвинения. Так он станет первым президентом за какое-то время, которому придется столкнуться с реальной угрозой сесть за решетку», - сказал депутат-демократ Адам Шифф, который ранее был прокурором, а вскоре возглавит Комитет Палаты представителей по вопросам разведки.

В свою очередь другой американский депутат от штата Нью-Йорк Джерри Надлер заметил, что Трамп может попробовать «переждать» угрозу уголовного обвинения, в соответствии с действующим законодательством. Поэтому конгрессмен предлагает принять законопроект, который изменит временные рамки рассмотрения возможных преступлений, которые были совершены за время работы нынешней администрации.

«Если он избежит импичмента за неподобающее поведение, но будут доказаны преступления, нужно позаботиться, чтобы его привлекли к ответственности», - сказал Надлер.

В свою очередь Джулиани сказал журналистам, что команда Мюллера пообещала, что будет придерживаться требований Департамента юстиции и не станет выдвигать обвинения против действующего президента. Сам специальный прокурор не прокомментировал это заявление адвоката Трампа. Но эксперты юридического дела говорят, что прокуроры могут использовать угрозу преследования после президентства для того, чтобы заставить нынешнего лидера США уйти в отставку.

«Устранить преступного президента с должности значительно важнее. Поэтому прокуроры могут предложить ему безнаказанность в обмен на отставку», - пояснил бывший генеральный адвокат администрации Билла Клинтона Уолтер Деллингер.

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«В какой-то момент единственным, что будет стоять между Трампом и уголовным обвинением, станет его президентский статус. Его уязвимость очень высокая. И речь идет не только о финансах избирательной кампании, но и о его мошенничестве с налогами», - сказал бывший генеральный адвокат администрации Барака Обамы Нил Катял.

«В какой-то момент он и прокуроры будут вынуждены говорить о сделке, согласно которой он уйдет в отставку, чтобы избежать тюрьмы», - добавил он.