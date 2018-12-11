Трамп рассказал о ходе строительства стены на границе с Мексикой

По его словам, на это было потрачено много усилий.

Президент США Дональд Трамп высказался о ходе строительства стены на границе с Мексикой.

По его словам, на это было потрачено много усилий. Он подчеркнул, что намерен довести строительство до конца. Об этом он написал в твиттере.

Читайте такжеТрамп рассказал, на чем США ежегодно теряют $250 миллиардов

«Люди не понимают, какая работа по возведению стены уже была проделана, включая эффективную реконструкцию. Если демократы не дадут нам свои голоса, чтобы обеспечить безопасность страны, оставшиеся участки будут построены военными. Они осознают, как это важно!», — заявил Трамп.

Ранее газета The Washington Post подсчитала, что Дональд Трамп 86 раз соврал о «воображаемой» стене на границе с Мексикой.