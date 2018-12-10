США продают в шесть раз больше оружия, чем Россия

При этом, оборонный бюджет Америки больше, чем у шести стран в рейтинге после нее вместе взятых.

США продолжают доминировать в международной торговле оружием, опережая своего ближайшего конкурента Россию на 184,9 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на ежегодный отчет Международного института исследования мира (SIPRI). Данные в документе касаются 2017 года. Согласно им, производители вооружений в России за год продали продукции на 37,7 миллиардов долларов. В это время, их американские конкуренты продали оружия на 222,6 миллиардов. Таким образом, успехи оборонной промышленности США в шесть раз больше, чем у России.

Читайте такжеNational Interest: Су-57 даже близко не дотягивает до американского F-22

Однако, эксперты подметили, что в прошлом году российская продажа оружия выросла на 8,5%, в то время как американская – только на 2%. Великобритания, которая когда-то занимала второе место в мире, теперь уступила России в глобальном рейтинге. В общем, на российскую оборонную промышленность приходится 9,5% от общего производства 100 экспортеров оружия в мире. США же покрывают 57% глобального рынка.