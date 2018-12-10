Скандальный российский актер попал в аварию в Москве - у него травма головы
09:03, 10 декабря 2018Мир
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Актер Алексей Панин от резкого торможения ударился головой.
В аварии Панин получил травму головы / schlock.ru
Скандальный российский актер Алексей Панин попал в аварию в Москве.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, столкнулись два такси. А потом в них въехал «Мерседес», пассажиром которого и был Алексей Панин.
Актер от резкого торможения ударился головой. На место выехала бригада скорой.
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За рулём "мерседеса", в котором Алексей Панин попал в аварию, была девушка. Если верить Панину — его возлюбленная, 36-летняя сценарист Лия Скворцова. В аварии Панин получил травму головы, но ехать в больницу отказался.
Отметим, что актер Алексей Панин известен своими скандальными выходками. Так, 1 декабря Панин устроил пьяный дебош на борту самолета.
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