Путин заявил, что основную тяжесть в борьбе с нацизмом вынес на своих плечах именно "русский народ"

Президент РФ Владимир Путин, заявляет, что «основную тяжесть на своих плечах в борьбе с нацизмом вынес русский народ».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе посещения Еврейского музея и центра толерантности.

«Конечно, основную тяжесть на своих плечах в борьбе с нацизмом вынес русский народ. 70 процентов от всех бойцов и офицеров Красной армии – это русские люди, и основные жертвы на алтарь победы принес русский народ», - заявил Путин.

Вместе с тем он отметил, что огромный вклад в победу над врагом внесли граждане Советского союза еврейской национальности. Более полумиллиона евреев воевали в Красной армии, свыше 40 тысяч – сражались в партизанских отрядах. Практически каждый третий пошёл на фронт добровольцем. И почти 200 тысяч погибли в боях за Отечество, добавил он.

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В тоже время президент РФ заявил, что героизм представителей всех национальностей, готовность к самопожертвованию навсегда останутся «в благодарной памяти народов России».

При этом Путин заявил, что история показала, что там, «где людям вбивают в голову идеи о национальном и расовом превосходстве, сеют семена ненависти к другим народам, уничтожают и издеваются над традиционными ценностями людей, там на смену цивилизации быстро и неизбежно приходит настоящее варварство, а мир сменяется жестокими конфликтами, войнами и агрессией».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 января, премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркнул, что миллионы украинцев вместе с другими народами боролись с нацизмом, и заявил о недопустимости пересмотра истории, в частности результатов Второй мировой войны.

«Недопустимым является ревизионизм Второй мировой войны и заявления о том, что Россия и без Украины победила бы в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, - сказал Яценюк. – Миллионы украинцев плечо к плечу с другими народами боролись с нацизмом, и мы требуем уважать историю и тех, кто уничтожил чуму в Европе».

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Путин в декабре 2010 года заявлял, что Россия победила бы в Великой Отечественной войне, даже если бы Украина не входила в состав Советского союза. В частности, отвечая на вопрос одного из россиян во время общения в прямом эфире, он сказал: «Теперь по поводу наших отношений с Украиной. Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно победили бы, потому что мы страна победителей».

Справка УНИАН. 27 января 2015 года исполняется 70 лет со дня освобождения узников лагеря смерти «Аушвиц» в Освенциме, где за короткое время было уничтожено около двух миллионов человек, большую часть из которых составляли евреи. Этот день по решению ООН отмечается как Международный день Холокоста – день памяти о черной странице в истории человечества и в истории еврейского народа, более трети которого было уничтожено в годы Второй мировой войны.