New York Times: Россия разрывает связи россиян с украинцами колючей проволокой

Когда-то жители приграничных сел свободно пересекали границу, чтобы навестить друг друга, но российская война против Украины все изменила.

Валентина Болдырева вышла из своего дома в пасмурное и снежное воскресенье, чтобы поздороваться со своей 76-летней сестрой, которая живет по другую сторону улицы Дружбы народов. Высокое заграждение из колючей проволоки разделяет их.

«Видите, моя сестра идет к колючей проволоки? Как мы будем говорить друг с другом?», - говорит Болдырева.

«Мне запретили подходить близко. Наши окна смотрят на колючую проволоку каждые день и ночь, будто мы в тюрьме», - говорит ее сестра Раиса Яковлева, которая стоит только за 100 метров от своей родственницы по другую сторону заграждения.

Но это не тюрьма. Это ограда, которую в этом году построила Россия на ранее невидимой границе с Украиной, пишет New York Times. Таким образом Москва символически разрывает практически все связи, которые когда-то существовали между соседними народами. На карте украинское Миловое, где живет Болдырева, и российское Чертково, в котором живет ее сестра, - это одно село, разделенное по улице с ярким названием Дружбы народов. Этот старый лозунг подвергается жесткому испытанию из-за вражды России и Украины сегодня.

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Как Болдырева и Яковлева, в российском и украинском деревнях почти у всех есть родственники на другом боку. Здесь люди говорят на русском и украинском языке, не превращая это в политическую заявление. Хотя вопрос языка – один из самых острых в российско-украинских отношениях, которое возникло с марта 2014 года, когда Россия аннексировала украинский Крым. В прошлом местные жители каждый день спокойно пересекали улицу-границу, блуждая между странами, а пограничники закрывали на это глаза. Сегодня же российские и украинские пограничники жестко контролируют пустую улицу, которая теперь больше напоминает прифронтовую зону.

В минувшую пятницу президент Украины Петр Порошенко объявил, что российские мужчины в возрасте от 16 до 60 лет не могут пересекать границу страны. И это стало последним свидетельством упадка отношений между двумя непростыми соседями после того, как Россия обстреляла и захватила три украинских корабля в Черном море. После столкновения в море Киев ввел на 30 дней военное положение в приграничных регионах, чтобы укрепить украинскую оборону от российской агрессии.

На самом же деле ограничения передвижения для россиян, которые хотят попасть в Украину, действует уже несколько лет в Чертково. В 2015 году Киев принял постановление, согласно которому россияне могут пересекать украинскую границу только с загранпаспортом. Внутренние российские паспорта больше не дают права на это. Мало кто из жителей Черткова имеют такие документы. После четырех с половиной лет войны между Россией и Украиной на Донбассе мало кто в российских приграничных регионах рискует пересекать границы соседней страны. 73-летняя Лидия Радченко одна из таких смельчаков. На украинской стороне у нее живет трое сыновей, а дочь живет в России.

«Раньше у нас были такие большие гулянки. Мы собирались посреди дороги. Это заграждение, как в концлагере», - говорит она.

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Даже передать родственникам банку огурцов через колючую проволоку – это наказуемое преступление. Большинство россиян, которые говорили с журналистами, сказали, что перестали ходить на территорию Украины с 2014 года, когда началась война. А в СМИ начали говорить, что на украинской стороне россиян ждут проблемы. Сидя в своем магазине бытовой техники в Чертково, 59-летний Александр Петухов говорит, что некоторые люди рассказывали ему истории о том, как их заворачивали или депортировали из украинской территории. С тех пор он разорвал деловые связи с поставщиками в Харькове.

«Мы жили как свободные люди. Но все это исчезло, когда начались бои», - говорит он.

Безлюдная территория между российским и украинским пограничными постами в селе до сих пор украшена старым советским лозунгом: «Пусть вечная дружба между российским и украинским народами длится веками!».

Каждое воскресенье украинская сторона улицы Дружбы народов заполнена торговцами, которые продают все: от куриных яиц до меховых пальто. Свой товар они раскладывают на пластиковых столах. Когда-то базар был местом встречи жителей украинского и российского села. А теперь он служит только украинцам, потому что россиянам нельзя переходить на другую сторону.

Некогда шумный переезд между Миловым и Чертковым теперь почти пустой. Лишь несколько человек идут из Украины на российскую сторону. Среди них 54-летняя Ольга вместе с мужем.

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«Я родом из Черткова, и моя мама там живет», - говорит она на украинском языке.

Когда женщина вышла замуж за мужчину с украинской территории, переезд на другую сторону границы в 1980-х годах не казался чем-то драматичным. Теперь мать и брат Ольги живут в России и не могут навестить ее.

«Я говорю маме: когда я умру, никто не придет меня похоронить. Потому что россиянам нельзя», - говорит женщина.