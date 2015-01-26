Меркель: Немцы не имеют права забывать об ужасах национал-социализма

Встретившись в Берлине с бывшими узниками "лагеря смерти", глава правительства ФРГ подчеркнула необходимость хранить события времен Второй мировой войны в памяти и передавать их будущим поколениям, сообщает ТАСС.

"То, что произошло, наполняет нас чувством большого стыда", - сказала канцлер, указав на вину немецкого народа за миллионы смертей. "Мы не имеем права забывать (об ужасах национал-социализма - прим. ред.), в этом наш долг перед миллионами жертв", - заявила председатель кабмина федеративной республики. "Наша ответственность заключается в том, чтобы передавать дальше знания о тех ужасных деяниях и сохранять память" об этом, отметила она.

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Канцлер также подчеркнула недопустимость травли "тех людей, которые ищут убежища в Германии". Таким образом она косвенно подвергла критике сторонников движения "Европейцы- патриоты против исламизации Старого Света", которое выступает за сокращение потоков беженцев в ФРГ.